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اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 52.13 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:33 ص
العملات العربية
العملات العربية
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محمد يحيي
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 31-8-2020، طبقا لما جاء بجدول سعر العملة لدى البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي كأغلى العملات العربية والأجنبية؛ مقابل الجنيه المصري نحو 51.77 جنيه للشراء و 52.13 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.3 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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