الدينار الكويتي بـ 52.13 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 31-8-2020، طبقا لما جاء بجدول سعر العملة لدى البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدينار الكويتي كأغلى العملات العربية والأجنبية؛ مقابل الجنيه المصري نحو 51.77 جنيه للشراء و 52.13 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. اليورو بـ 18.69 جنيه للشراء.. والريال السعودى يسجل 4.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. اليورو بـ 18.69 جنيه للشراء.. والريال السعودى يسجل 4.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.3 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.