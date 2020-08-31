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رياضة

الدوري المصري.. مواجهة متكافئة بين الحدود والمقاصة.. والإسماعيلي يصطدم بـ الاتحاد السكندري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:47 ص
شعار الدوري المصري
شعار الدوري المصري
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عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود فى مواجهة قوية عندما يستضيف مصر للمقاصة اليوم بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ويسعى حرس الحدود إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه محمد حليم ، وفى المقابل يبحث المقاصة عن استعادة الثقة من جديد تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بعد الخسارة الأخيرة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويمتلك حرس الحدود 24 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري بينما يقع المقاصة فى المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة .

وعلى ملعب الإسماعيلية ، يلتقي الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى فى مواجهة من المتوقع أن تكون غاية فى القوة والإثارة نتيجة القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين .

ويدخل الاتحاد المباراة فى المركز السادس برصيد 31 نقطة بينما يقع الإسماعيلى فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة .
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