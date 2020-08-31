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اقتصاد

رئيس مدينة بدر يتفقد تجهيزات الوحدة الصحية وملعب الخماسي بالحي الخامس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:50 ص
رئيس جهاز بدر خلال
رئيس جهاز بدر خلال جولته
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آمنة عبد العظيم

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بزيارة تفقدية لمبنى الوحدة الصحية بالحي الخامس منطقة ٢٠٥ عمارات، وملعب خماسي جارٍ تنفيذه بالحي، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والتأمين الصحي، وذلك لمتابعة التجهيزات الأخيرة للوحدة، وكذا متابعة سير العمل بمشروع الملعب الخماسي.

وتابع المهندس عمار مندور، التجهيزات التي تمت بالوحدة الصحية، التى تضم ٥ غرف كشف مجهزة منها غرفة كشف أسنان، وصيدلية لخدمة الوحدة الصحية والمواطنين المقيمين بالمنطقة، ومعملا مجهزا بكافة الأجهزة، وأجهزة أشعة وسونار ورسم قلب وكافة التجهيزات اللازمة للتشغيل.

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وأكد المهندس عمار مندور، سرعة استكمال الهيكل الإداري للوحدة الصحية تمهيدًا لتشغيلها نهاية سبتمبر من العام الجاري، حيث أفاد المسئول عن التأمين الصحي بأنه جارٍ الانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للتشغيل في أقرب وقت.

كما تفقد المهندس عمار مندور، مشروع الملعب الخماسي الجاري تنفيذه بالحي الخامس لخدمة سكان الحي، وطالب الشركة المنفذة بزيادة معدلات العمل لسرعة الانتهاء والاستفادة من المشروع.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه من المقرر تسليم الملعب لجهة الاختصاص (مديرية الشباب والرياضة) في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م تمهيدًا لتشغيله، مؤكدًا أن جهاز المدينة لن يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة التى يستفيد بها سكان المدينة.

رئيس مدينة بدر يتفقد تجهيزات الوحدة الصحية وملعب الخماسي بالحي الخامس
رئيس مدينة بدر يتفقد تجهيزات الوحدة الصحية وملعب الخماسي بالحي الخامس
رئيس مدينة بدر يتفقد تجهيزات الوحدة الصحية وملعب الخماسي بالحي الخامس
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