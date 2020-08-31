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فن

من أمام البحر.. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة بإطلالة جذابة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:17 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ندى فكري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"،  بإطلالة جذابة.


وظهرت ياسمين صبري،  تتناول الإفطار ومن خلفها البحر و علقت قائله "صباح الخير " 


و ظهرت ياسمين في الصوره مُرتدية سترة انيقة، تبرز جمالها،  كما اختارت تسريحة شعرها مرفوعه  لتتناسب مع ظهورها الجذاب.


من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين علي عدم وضع الماكياج و اعتمدت علي جمال بشرتها الذي ابرز جمال أنوثتها.


وتزوجت ياسمين صبرى  من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 


يذكر أن احدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل. 

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Good morning ☀️

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