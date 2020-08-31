AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أعمال إرهابية خسيسة| "عربية البرلمان" تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 م
ميلشيا الحوثى
ميلشيا الحوثى
Advertisements
فريدة محمد
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة قيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُفخخفة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وطالب " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية الخسيسة مشيدا بالبيان الذى اصدرته وزارة الخارجية المصرية وأكدت فيه بكل صراحة ووضوح تجديد مصر التأكيد على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان الموقف المصرى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى واضح وصريح وفيه حرص كامل على دعم ومساندة مصر للمملكة العربية السعودية فى مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.

مؤكدا ان العلاقات بين مصر والسعودية بمثابة نموذج رائع للعلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الامة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق سكنية ومدنيين في نجران وجيزان بالسعودية

مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين بـ نجران وجيزان بالسعودية

عربية النواب تدين استهداف مليشيات الحوثي لمدينتي نجران وجيزان بالسعودية

اعتداءات غاشمة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق فى السعودية

عربية النواب تدين بشدة استمرار ميليشيات الحوثي فى أعمالها الإرهابية تجاه السعودية

عربية النواب تدين استمرار الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

ترشيحاتنا

انفجار فى مطعم بـ أبو ظبي

بعد حجزها 24 ساعة| تفاصيل التحقيق مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

خلعت الكتافات من قميصه| أول تحرك برلماني ضد التعدي على مقدم شرطة

ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها.. الخارجية تُدين استهداف مطار أبها

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عضوة بالهيئة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة

أهدتها أمها لزوجها ليغتصبها.. قصة فتاة الدقي التي هربت من جحيم أسرتها لشوارع الصعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية