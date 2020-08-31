أعمال إرهابية خسيسة| "عربية البرلمان" تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة قيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُفخخفة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.





وطالب " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية الخسيسة مشيدا بالبيان الذى اصدرته وزارة الخارجية المصرية وأكدت فيه بكل صراحة ووضوح تجديد مصر التأكيد على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان الموقف المصرى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى واضح وصريح وفيه حرص كامل على دعم ومساندة مصر للمملكة العربية السعودية فى مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.





مؤكدا ان العلاقات بين مصر والسعودية بمثابة نموذج رائع للعلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الامة العربية.