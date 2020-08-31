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رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد المنعم عمارة في سلسلة لقاءات "أتكلم"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الاعلي للشباب والريلضة الأسبق ورئيس جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية ، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة ، ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التي تنظمها الوزارة تحت شعار"أتكلم".



وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الشكر والتقدير للدكتور عبد المنعم عمارة لمشاركته رؤي وافكار الطلائع خلال هذا الحوار ، مشيرا الي ان الدكتور عبد المنعم عمارة يمثل احد القيادات التي تركت بصمة في مجالي الشباب والرياضة اثناء توليه منصبه في المجلس الاعلي للشباب والرياضة من خلال قدرته علي دمج القدرات الرياضية مع بالاضافة الي استثمار قدرات الشباب في مجال الرياضة .


واكد صبحي علي ان الحوترات الفكرية التي تنفذها الوزارة مع النشء والشباب تعكس اهتمام الوزارة بتعليم تطوير النشء منذ الصغر لاعداد شباب قادر علي الحوار ومواجهة المشكلات وبث روح الانتماء والولاء لديهم ،انطلاقا من استراتيجة الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان المصري ،مشيرا إلي أن بناء الشخصية الانسانية تحتاج تطوير متكامل لكافة الجوانب البدنية والعقلية والاجتماعية . واوضح صبحي ان اللقاءات الفكرية التي تنفذها الوزارة تساهم في توضيح جوانب الدولة المصرية ومراحل تطورها ومعرفة رؤي وافكار النشء والشباب من خلال فتح جسور التواصل والنقاش الجريء البناء مع كبار المسؤلين.


فيما دعا صبحي خلال اللقاء نشء وشباب مصر مشاركة شعار ." تصدي معنا"، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مطالبا بضرورة مشاركة الشباب في التصدي لكافة المشكلات المجتمعية والظواهر السلبية والتحديات والشائعات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخاريجيا والمساهمة في تحقيق التنمية في كافة المجالات.


ومن جانبه وجه الدكتور عبد المنعم عمارة الشكر للوزير الشباب والرياضة علي استضافته واتاحة الفرصه للحوار مع الطلائع باعتبارهم رواد المستقبل ،

مشيدا بدور وجهود الوزير في مجالي الشباب والرياضة من خلال أدائه الراقي وتمكنه من ادواته في التعامل مع الشباب ، مما يجعله نموذج متحضر ومتقدم لوزراء مصر ويعد مكسبًا كبيرًا لشباب مصر ،مضيفا " شباب مصر محظوظ بوزيرهم". 

كما نصح عمارة الطلائع والشباب بضرورة التحلي بالثقة بالنفس والطموح مشيراُ الي أهمية العمل علي تنمية قدراتهم ومهاراتهم والاستفادة من التجارب بالإضافة الي البحث عن التفكير الجديد لتحقيق الطموح والنجاح ،واعدادهم للقيادة .


وناقش عمارة خلال اللقاء كيفية انتقاء القدوة، متناولا مشوار ومحطات نجاحه والعقبات التي واجهها في مشواره ، مؤكدا علي أهمية تحديد الحلم والطموح وانتهاز الفرص المتاحة امام الطلائع والشباب من اجل بناء قيادة ناجحة في المستقبل.
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