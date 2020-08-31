لأول مرة.. محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة لمشروع محور المحمودية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بإنشاء تقسيم تنظيمي بالهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، بمسمى "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية.

ويتبع هذا الهيكل الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ويكون تحت الإشراف المباشر للسيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية.







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وقال المحافظ إن قرار إنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" جاء للحفاظ علي مكتسبات تلك المشروع. وأكد أن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يعد "شريان الحياة" لمحافظة الإسكندرية.







وعن اختصاصات الإدارة؛ أوضح الشريف أن الإدارة تختص بضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء للإبقاء والارتقاء بكل الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها بمسار مشروع تطوير محور المحمودية بطول ٢١.٦ كم والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.