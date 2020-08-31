نجوم نجحوا فى مقاومة كورونا.. نادية مصطفى الأحدث وإيمان العاصى وكريم قاسم الأشهر

عدد كبير من نجوم الفن أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا وتمكنوا من التغلب عليه والقضاء على أثاره حتى إعلان هزيمته نهائيا.

وفى التقرير التالى نرصد لكم ابرز هؤلاء الفنانين

الفنانة نادية مصطفى

وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".

وأضافت : "شكرًا لله لأنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوى لشريك حياتى اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان".



الفنان كريم قاسم









أعلن في 7 يونيو الماضي إصابته بالفيروس، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يروي خلاله تفاصيل تجربته مع كورونا بعد تعافيه من المرض.









الفنانة إيمان العاصى





نشرت الفنانة إيمان العاصى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس في آخر أيام شهر رمضان 2020.





وبعد عزل 15 يوما، أعلنت "العاصي" تعافيها من الفيروس، كما أكدت أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس.





الفنان مصطفى درويش





الفنان الذي برز مؤخرًا من خلال دوره في مسلسل بـ"100 وش" وحكى تجربته في فيديو عبر حسابه على "انستجرام" أنه تردد في الاعتراف بحقيقة الأمر، ولكن بسبب خوفه على الناس أعلن إصابته بالفيروس، فوجد دعما ومساندة من محبيه.





ومن ثم أعلن مصطفى درويش عن تعافيه من فيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع فيسبوك.





منى اش اش





أعلنت "ماهيتاب" ابنة الفنان ماجد المصري عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا في أول يونيو الماضي.



