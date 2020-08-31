سامبدوريا الإيطالي مهتم بضم النني من أرسنال

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي سامبدوريا يرغب في ضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن نادي سامبدوريا مهتم بالحصول على خدمات النني من أرسنال الموسم القادم على سبيل الإعارة.





وأشار الموقع إلى أن سامبدوريا سيتفاوض مع أرسنال حول إمكانية رحيل النني عن الفريق هذا الصيف، بعد أدائه الرائع في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.





ولعب النني في الموسم الماضي معارًا لنادي بشكتاش التركي.





وتوج النني مع أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية على حساب ليفربول.



