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أخبار العالم

استعادة الأمن .. بيان مشترك لـ أمريكا وبريطانيا والنرويج يرحب باتفاق السلام السوداني

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ترحيبها باتفاق السلام السوداني الذي وقع في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا حثت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال وحركة تحرير السودان على البناء على هذا الإنجاز والدخول في مفاوضات جادة لتحقيق سلام شامل. بحسب قناة "الحرة".

وقال البيان إن اتفاق السلام خطوة مهمة في استعادة الأمن لسكان المناطق المتضررة من النزاع في السودان.

وانطلقت اليوم، الاثنين، فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح  عاصمة جمهورية جنوب السودان، جوبا.

 ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، يشارك في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد كبير من أعضاء حكومته.

ويأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل الإعلام السودانية، في وقت سابق من اليوم، بوصول رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له إلى جوبا للمشاركة في توقيع اتفاقيات السلام.
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