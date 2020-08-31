محافظ شمال سيناء: إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري لردع المخالفين

، علي ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في فرض هيبة الدولة ومنع التعدي علي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو

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وأشار المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ ، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ونائب مدير أمن شمال سيناء وقائد قطاع التأمين ورؤساء مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة، إلي إحالة مخالفات البناء إلي القضاء العسكري لردع المخالفين.



وشدد المحافظ علي إنهاء كافة التعديات علي أراضى الدولة ، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وشدد علي تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.



ولفت المحافظ إلى قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي بالمحافظة بخفض القيمة ، بعد قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين ، حيث أن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.



وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة ، وتشكيل لجنة للتقييم علي مستوي المحافظة ولجنة أخري للتظلمات أيضًا علي مستوي المحافظة..مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة ، وتقسيط باقي المبلغ علي 3 سنوات علي أقساط ربع سنوية.



وطالب المحافظ جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين.





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وطالب المحافظ جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين.اقرأ أيضا: