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فن

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:20 م
هالة صدقي وزوجها
هالة صدقي وزوجها
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شروق ابراهيم
ولا انهزام ولا انكسار هي جملة في واحدة من أشهر أغاني الكينج محمد منير"على صوتك"  وفي كثير من الأحيان تنسب الى مواليد برج الجوزاء الناري الذي تنتمي اليه الفنانة هالة صدقي، صاحبة أحدث أزمة في الوسط الفني وهي إنكار زوجها سامح سامي نسبها لطفليه التوأم. 

ورغم القيل والقال وحالة الجدل التي أثيرت إلا أن هالة صدقي لم تتوقف عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتحدت زوجها بشكل صريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتعمدت هالة صدقي نشر صورا لها مع ابنائها على رغم انها كانت تحتفظ بخصوصيتها على مدار السنوات الماضية، الا انها ارادت اثبات للجميع ان ما يحدث بينها وبين زوجها لم يؤثر عليها. 

واستعانت هالة صدقي بمقولات حملت طابع شديد اللهجة على صورها وهو ما اعتبره البعض تحذير غير مباشر لزوجها.

ظهر محامي زوج هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.

وحذرت بعدها هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.


وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك. 

وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب
ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب
ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب
ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب
ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب
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