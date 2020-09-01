لمنع التعديات.. المنيا أولى المحافظات إنشاءً لمركز المتغيرات المكانية واستقبال 46 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

لمنع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أسست محافظة المنيا مركزا رئيسا للمتغيرات المكانية لتكون أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي أسست المركز ووحدات فرعية له بمدن المحافظة التسع وتم تجهيزها بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وإدارة المساحة العسكرية، وتم تكليف الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بالإشراف المباشر على تلك المنظومة، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.





كما استقبلت محافظة المنيا ٤٦ الفا و٨١٤ طلبا للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى الآن.





ويقول المحافظ اللواء أسامة القاضي انه تم استقبال 46.814 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا ان المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة.





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وأضاف أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 30 أغسطس الجاري في إزالة 7250 حالة تعد، منها 5579 حالة إزالة على المباني على مساحة 796,392 متر مربع و 1671 حالة إزالة على أراضي زراعية على مساحة 163,083 فدانا .





وشدد المحافظ على أن أخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020 ، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، واخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020 ، وسيتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.





وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشددا على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم انشائها مؤخرا بالمحافظة.





وأوضح أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظة والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن المنيا، لافتا إلى أنه يتم إحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء في كافة أنحاء الجمهورية لمدة 6 أشهر.





ولفت المحافظ إلى انه يتم بالتوازي مع حملات الإزالة العمل بكل قوة في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة، حيث تم حتى الآن استقبال 12272 طلبا للتقنين ، منها 8603 طلبا للزراعة و3669 طلبا للمباني .





كما تم تحرير ( 1184 ) عقد تقنين على أراضي دولة ، منها ( 676 ) عقد تقنين زراعة على مساحة ( 19,191 ) فدان و 508 عقد تقنين مبانى على مساحة 110.559م2 .



