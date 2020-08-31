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حافظ أبو سعدة: الحكومة المصرية تحافظ على حقوق السجناء.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:29 م
أبو سعدة
أبو سعدة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جميع الأشخاص الذين يسافرون إلى سوريا وليبيا أو المهاجر الخاصة بهم تقوم أسرهم بتقديم بلاغات علي انهم مختفون قسريا.

وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما تزايد عدد بلاغات الاختفاء القسري تم فتح باب الشكاوي ووصل إلينا 350 شكوى بهذا الشأن.

وأوضح أبو سعدة، أن من هؤلاء وجدنا 220 من المبلغ باختفائهم داخل السجون يتم التحقيق معهم وقد حضر معهم محامين واهلهم كانوا يقومون بزيارتهم وبالتالي هم ليسوا مختفين اختفاء قسريا.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة المصرية تحافظ على حقوق السجناء.

وأكد أن مصر ليس لديها أي إدانة في أي قضية دولية تؤكد أن مصر فيها اختفاء قسري لأى فرد.
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