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أخبار العالم

بث مباشر.. الرئيس الفرنسي في منزل فيروز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:27 م
ماكرون وفيروز
ماكرون وفيروز
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شيماء مصطفى
وصل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مساء اليوم، الإثنين، إلى بيت السيدة فيروز، وذلك بعد هبوطه إلى أرض لبنان في مستهل زيارته لبيروت.

ووقف عدد من المحتجين أمام منزل السيدة فيروز، ينتظرون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، خرج المتظاهرون أمام منزل جارة القمر، بسبب غضبهم من مشاركة ماكرون مع الطبقة السياسية في اختيار اسم رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالاستماع إلى صوت الناس فقط.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون السيدة فيروز، حيث توجه إلى منزلها فور وصوله إلى بيروت.


وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لوح بتوقيع عقوبات على كبار المسؤولين في لبنان.
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