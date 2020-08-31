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أخبار البلد

نجيب ساويرس عن 2020: سنة غبرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:38 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
كتب نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى، تغريدة جديدة بخصوص سنة 2020 من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


ونشر نجيب ساويرس صورة بالكمامة ترمز لسنة 2020 وعلق قائلا: "سنة غبرة".


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وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علق على سؤال أحد متابعيه بشأن عمل جائزة استثنائية لرواية عن كورونا في مسابقات هذا العام. 


وغرد ساويرس من خلال حسابه الشخصي "تويتر": "عايزين ننسى الكورونا وبلاويها مش نعملها جايزة". 


ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

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