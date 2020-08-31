أحمد موسى يكشف مصير الإخوان الإرهابية عقب القبض على الرأس الكبيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي المقبوض عليه محمود عزت كان يقود الجماعة الإرهابية في السنوات الماضية، موضحا أنهم يتعرضون إلى أزمات نفسية بسبب القبض عليه.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإرهابي محمود عزت هو من يقود الإرهابية في الداخل والخارج، وهذا ما يجعل الجماعة الإرهابية في حالة من الجنون والارتباك بسبب إلقاء القبض على الرأس الكبيرة.





وأشار أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية في صدمة قوية بعد إلقاء القبض على الرجل الأول في التنظيم، مؤكدا «محمود عزت هو الرأس الكبيرة في الجماعة ولا يتم أي شيء دون الرجوع إليه».





وأضاف أحمد موسى أن الإرهابي محمود عزت تدرج في المناصب في الجماعة حتى وصل إلي المرشد العام، منوها بأنه يشتمون الدولة ولا ينتمون للجماعة الإرهابية.





وعلق أحمد موسى على حديث بعض إعلاميي الإرهابية مثل حمزة زوبع على فضائية "مكملين" الإرهابية، قائلا «الواد زوبع العبيط مصدوم، وهيتجنن وهيموت، وعمال يقول إيه يعني القبض على محمود عزت».





ولفت أحمد موسى، إلى أن الأمر الوطني هو من يستجوب الإرهابي محمود عزت ويحصل على معلومات عن كل السنوات الماضية وكيف كان يدير الجماعة.