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تعليم

لطلاب تنسيق ٢٠٢٠ المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بكليات جامعة حلوان.. تعرف عليها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:58 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١، مؤكدا وجود أماكن شاغرة بالكليات    بجامعة حلوان، لطلاب المرحلة الثانية. 

كما قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاءت 67.80% للأدبي والشعبة العلمية 77.40%.

وشملت  الكليات الشاغرة بجامعة حلوان لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق ٢٠٢٠   كليات:
 

تربية موسيقية حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنين حلوان

أقتصاد منزلى حلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

هندسة حلوان بالمطرية

أقتصاد منزلى حلوان

فنون جميلة (فنون) حلوان 

فنون جميلة (عمارة) حلوان

فنون تطبيقية حلوان

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تمريض حلوان

تربية حلوان

فنى تمريض حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تجارة و إدارة أعمال حلوان

علوم حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين حلوان


وتفتح بعد قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق الجامعات 2020، لطلاب المرحلة الأولى للحصول على النتائج وطباعة ورقة الترشيح للكليات، وذلك عقب انعقاد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر (12) من ظهر اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس.
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