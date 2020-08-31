كمل يا سيسى.. وائل الإبراشي: يقظة المصريين ترد على أكاذيب الإخوان عبر السوشيال ميديا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رغم الحملات الإلكترونية من قبل لجان الإخوان الإرهابية، وترويجهم كثيرا من الشائعات والأكاذيب، تجد حماسة شديدة من قبل المصريين للرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية، منذ الإطاحة بهم فى ثورة 30 يونيو.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هاشتاج "كمل يا سيسى"، وتصدره التريند، يؤكد يقظة الشعب المصرى، ومواجهته لأكاذيب الإخوان وحملاتهم الممنهجة لتصدير صورة سلبية عن الدولة المصرية أو تشوية الإنجازات التى تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة.





وفي سياق آخر طالب "الإبراشى"، بضرورة تكريم ضابط الشرطة المعتدى عليه من سيد داخل المحكمة، نظرًا لحالة ضبط النفس التى تمتع بها فى ظل تعرضه للاعتداء من سيدة، وتابع: "منذ منتصف ليل أمس هناك حالة من الغضب الشديد والدهشة والمطالبة بالقصاص العادل، فى تلك الواقعة".