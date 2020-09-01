8 أسباب وراء سخونة السيارة

تعاني بعض السيارات من للسخونة الدائمة للسيارة وارتفاع درجة الحرارة رغم عمل المراوح بصورة طبيعية وظهور حرارة ودخان بصورة ملحوظة دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك المشكلة.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سخونة السيارة تعرف عليها.





1-التأكد من سلامة الردياتير وعدم وجود صدأ وفحص وخراطيم المياه المحيطة به.





2-ضعف طلمبة المياه في السيارة وتآكلها، واختبارها من خلال مراقبتها حركة تقليب المياه.





3-مراقبة المياه في الردياتير من خلال تزويدها والسير بعض الخطوات للتأكد من وجودها.





4- السبب الأكثر شيوعا الذي يسبب سخونة السيارة بشكل ملحوظ رغم سلامة المحرك والردياتير، تراكم الأتربة على السربنتينة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي على سخونتها أثناء شغل التكييف.





5-نقص زيت المحرك فيزداد الاحتكاك داخل الموتور مما يتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة أو تغير فلتر الزيت.





6-تسريب البنزين يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة.





7-تشغييل التكييف لفترات طويلة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة بصورة سريعة لذلك ينصح بفتح النوافذ للحد من استهلاك البنزين وتفادي سخونة السيارة.



