المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

"كنت بحب بنته وطلبت منه أتجوزها على سنة الله ورسوله رفض عشان مستقل بيا وبشغلي في الجزارة وبيع الكرشة"، بهذه الكلمات برر جزار دافعه لقتل عجوز ذبحا أمام مسجد بمدينة البدرشين، خلال جلسة انتهت بتجديد حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ذبح عجوز وسط الشارع بمدينة البدرشين، وتبين قيام جزار بذبحه أمام مسجد القرية لرفضه تزويجه من ابنته.



















تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل عجوز وسط الشارع بإحدى قرى البدرشين ذبحا أمام المارة، وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، وتبين من الفحص العثور على جثة لعجوز يدعى "ربيع. ا" مصابا بجرح ذبحي بالرقبة.











وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، ان مرتكب الجريمة بائع لحوم جار المجني عليه، وكان تقدم منذ فترة قريبة لخطبة ابنة القتيل الذي رفض طلبه، ما أثار غضب الشاب وقرر الانتقام من والد الفتاة.











وأضافت التحريات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم تربص بالقتيل وانتظر خروجه من المسجد عقب صلاة الظهر وذبحه من الخلف وسط ذهول المارة، وتمكنت قوة أمنية من القاء القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.







