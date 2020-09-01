أخبار الفن.. شريف منير يلجأ للقضاء.. هالة صدقي تتحدى زوجها بـ 5 صور.. خناقة رانيا يوسف وسمية الخشاب على التريند

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









روت الفنانة مادلين طبر قصة حرصها وحبها للدين الإسلامى وحفظها لبعض آياته على الرغم من ديانتها المسيحية.









توعد الفنان شريف منير متابعيه الذين تجاوزوا فى حقه ووجهوا له هجوما شرسا بسبب تعليقه على صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا وأحمد رزق فى الساحل الشمالى وسخر فيه من الناس.









كشف المخرج أمير رمسيس عن آخر تطورات فيلمه الجديد "حظر تجوال" والذى من المقرر أن ينتهى منه آخر سبتمبر المقبل.









ولا انهزام ولا انكسار .. هي جملة في واحدة من أشهر أغاني الكينج محمد منير"علّي صوتك" وفي كثير من الأحيان تنسب الى مواليد برج الجوزاء الناري الذي تنتمي اليه الفنانة هالة صدقي، صاحبة أحدث أزمة في الوسط الفني وهي إنكار زوجها سامح سامي نسبها لطفليه التوأم.





لفت حفل زفاف شقيق مصطفى بسيط على شقيقة الفنان مصطفى خاطر الأنظار إليه والذى أقيم أمس.









شهدت الأيام القليلة الماضية منافسة بين عدد من النجمات من اجل الفوز بالتريند، حيث تصدرت الأيام الماضية الفنانة سمية الخشاب التريند بعد ظهورها فى حمام السباحة بالبرتقال وهو الأمر الذى تبعته بجلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة أيضا، وسبقتها رانيا يوسف التى احتلت التريند بعد ظهورها بالكاش مايوه وكذلك الفنانة ياسمين صبرى التى كانت حديث الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بسيارة جديدة.







