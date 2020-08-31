رغم ديانتي المسيحية.. مادلين طبر: حفظي لسورة يس سر دخولي التمثيل

روت الفنانة مادلين طبر قصة حرصها وحبها إلى الدين الإسلامى وحفظها لبعض آياته على الرغم من ديانتها المسيحية.





وقالت مادلين طبر خلال ظهورها فى برنامج "اسالنى" على قناة cbc: كنت أتلو القرآن وأحفظ بعض الآيات الخاصة به خاصة أننى كنت فى مدرسة "فخر الدين المعنى" وهي مدرسة سنية.





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وأضافت مادلين قائلة: "أنا مسيحية متدينة وهذا لا يمنع أنى أحب الاطلاع على جميع الأديان ولعل من أبرزها الدين الإسلامي الذى تعمقت فيه إلى حد بعيد وذلك بحكم حضورنا مع باقى الزملاء فى المدرسة المسلمين والعكس كان يحدث أيضا.





وأوضحت مادلين قائلة: "ومن شدة حبى فى الدين الإسلامى تم اختيارى من قبل الشيخ الذى كان يعلمنا أن أكون قارئة للقرآن فى الحفلات المدرسية حيث كان معجبا بصوتى".





وأشارت مادلين طبر قائلة: "أن تلاوتى لسورة "يس" كانت بوابة دخولها للتمثيل وذلك عند مقابلتى للمنتج الراحل ممدوح الليثي والكاتب الراحل سعد الدين وهبة فى أحد المهرجانات ودخلنا فى نقاش كبير وتم اختبارى حيث قالا لى هل تستطيعين أن تقدمين شخصية بأداء باللغة العربية وقالت لهم ليس هناك أفضل من المصحف الشريف وبالفعل قمت بتلاوة سورة يس وأعجبا بصوتى وأدائي".