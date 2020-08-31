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فن

فزع ورعب.. مادلين طبر في مواجهة أسد ضخم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:36 ص
مادلين طبر
مادلين طبر
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سعيد فراج
فؤجت الفنانة مادلين طبر بان فريق اعداد برنامجها (حلوة يا دنيا) قد خدعها بعد ان اتفقوا معها على فقرة تستضيف فيها مدربة الاسود المصرية العالمية انوسة كوتة ومعها شبل صغير واكدوا لها ان الشبل لن يثيراى رعب سواء لها او للمصورين، وعلى الهواء دخلت الاستديو واكتشفت وجود اسد ضخم اسمة انستازيا اثار حالة من الفزع والرعب بين العاملين والمصورين.

ورغم ذلك تمالكت  مادلين اعصابها لتستمر الفقرة وادارت الحوار بهدوء شديد كما داعبت انستازيا لدرجة انها ذهبت لتقف بجوارة وتلتقط معة صورة تذكارية. 

واوضحت انوسة  فى اللقاء ان علاقتها بالاسود والنمور بدأت منذ الطفولة  على يد جدتها محاسن الحلو ووالدها مدحت كوتة وحكت عن ابرز الصفات التى تتمتع بها الاسود والفرق بينها وبين النمور. 

ورغم حصولها على ليسانس حقوق ودبلوم فى القانون الدولى الا انها اختارت مجال تدريب الاسود ليكون مستقبلها، وحكى والدها عن الحادث الشهير الذى تعرض لة من هجوم 4 اسود علية فى السيرك  وانقاذة على يد اسد اسمة تومى  كان يعيش معة فى البيت. 

جدير بالذكر ان برنامج ( حلوة يا دنيا ) يعرض يومى الاحد والاثنين على قناة تن من الساعة 4 الى الساعة 5 ونص مساء. 
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