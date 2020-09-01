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رياضة

أول تعليق من علي ماهر بعد توليه تدريب المصري خلفا لـ طارق العشري.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
علي ماهر
علي ماهر
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حسن العمدة
قال علي ماهر المدير الفني الجديد للنادي المصري ، إن تجربة المصري تعد جديدة بالنسبة لي لأنني لأول مرة أتولي فريقا لديه جماهيرية وشعبية كبيرة، وستكون تجربة صعبة للغاية .


وأضاف ماهر ، عبر قناة اون تايم ، انه سيكون علي قدر المسئولية، سأبذل قصاري جهدي لإعادة المصري الي مكانته الطبيعية فى الدوري .


وتابع: تلقيت العديد من العروض قبل أزمة كورونا وجلست مع بعض مسؤولي الاندية ، ولكن كل شيء توقف بسبب كورونا .


وواصل ، ان ادارة النادي المصري وافقوا علي جلب جهازي الفني بالكامل دون اى اعتراض ، وتحتسب لهم .


واختتم ، ان مسئولي المصري تحدثوا معي من قبل والمفاوضات كانت مستمرة حتي الاعلان اليوم .
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