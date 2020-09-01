أول تعليق من علي ماهر بعد توليه تدريب المصري خلفا لـ طارق العشري.. فيديو

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وأضاف ماهر ، عبر قناة اون تايم ، انه سيكون علي قدر المسئولية، سأبذل قصاري جهدي لإعادة المصري الي مكانته الطبيعية فى الدوري .









وتابع: تلقيت العديد من العروض قبل أزمة كورونا وجلست مع بعض مسؤولي الاندية ، ولكن كل شيء توقف بسبب كورونا .









وواصل ، ان ادارة النادي المصري وافقوا علي جلب جهازي الفني بالكامل دون اى اعتراض ، وتحتسب لهم .









واختتم ، ان مسئولي المصري تحدثوا معي من قبل والمفاوضات كانت مستمرة حتي الاعلان اليوم .