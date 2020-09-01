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مرأة

برفقة عائلتها.. الملكة رانيا تخطف الأنظار في عيد ميلادها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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هاجر هانئ
حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها برفقة عائلتها.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة" ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكرًا من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير" وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

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وظهرت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان  طويل وذا أكمام متوسطة الطول باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

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