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أخبار العالم

الملكة رانيا تهنئ المسلمين بالعام الهجري: "أبارك للأمة في ذكرى هجرة رسولنا الكريم"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:44 ص
رانيا العبد الله
رانيا العبد الله
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شيماء عبد السلام
هنّأت الملكة رانيا العبد الله المسلمين بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد .

نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".

وكتب رانيا العبد الله قائلة :"أبارك للأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى هجرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام #الهجرة_النبوية_الشريفة".

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يذكر أن معرض رأس العين يستضيف هذا العام عددًا من المؤسسات، مما يضمن التفاعل المباشر مع المنصات التي تدعم المصممين في الأردن. وتشمل "ديزاين" و"معهد التصميم عمان" وتكوين و"متجر هدايا". ويشتمل البرنامج في جبل عمان على مسارات الأردن الحروفية وحي الحرف الذي يحتفي بالصناعة التقليديّة والمعاصرة في الوقت ذاته.

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