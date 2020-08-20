الملكة رانيا تهنئ المسلمين بالعام الهجري: "أبارك للأمة في ذكرى هجرة رسولنا الكريم"

هنّأت الملكة رانيا العبد الله المسلمين بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد .





نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".





وكتب رانيا العبد الله قائلة :" أبارك للأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى هجرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام #الهجرة_النبوية_الشريفة".





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