الملكة رانيا العبد الله تطلع على استعدادات أسبوع عمان للتصميم

نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة لها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" خلال زيارتها للتحضيرات والاستعدادات النهائية لاقامة أسبوع عمان للتصميم بدورته الثالثة والذي سيقام في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر القادم 2019 تحت عنوان "احتمالات".



وظهرت الملكة رانيا خلال قيامها بجولة في المنطقة القريبة من مكاتب أسبوع عمان للتصميم واطلعت على مجموعة من المحلات والمشاريع الصغيرة في المنطقة.



وعلقت قائلة: "خلال لقاء اليوم مع عدد من المصممين الأردنيين الذين سيشاركون في أسبوع عمان للتصميم هذا العام وحديث مع فريق العمل المسؤول عن هذا الحدث للاطلاع على التحضيرات النهائية".



يذكر أن معرض رأس العين يستضيف هذا العام عددًا من المؤسسات، مما يضمن التفاعل المباشر مع المنصات التي تدعم المصممين في الأردن. وتشمل "ديزاين" و"معهد التصميم عمان" وتكوين و"متجر هدايا". ويشتمل البرنامج في جبل عمان على مسارات الأردن الحروفية وحي الحرف الذي يحتفي بالصناعة التقليديّة والمعاصرة في الوقت ذاته.



