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رياضة

أول تعليق من أحمد سامي على توليه تدريب طنطا خلفا لـ محمد صلاح.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
احمد سامي
احمد سامي
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حسن العمدة
كشف أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا عن هدفه الحقيقي وراء موافقه عن توليه مهمه أبناء السيد البدوي .

وقال سامي ، عبر اون تايم ، انه وافق علي توليه تدريب فريق طنطا رغم موقفه الصعب فى جدول ترتيب المسابقة .

وتابع ، تلقيت اتصال هاتفي من فايز عريبي رئيس نادي طنطا وهو ما جعلني أوافق علي تولي مهمه الفريق .

وشدد سامي ، علي ان موقف طنطا فى جدول ترتيب الدوري المصري صعب للغاية ، ولكنه سيبذل قصاري جهده للبقاء في الدوري، وسيقود الفريق فى اول مران له اليوم الثلاثاء.

ويحتل طنطا المركز الأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة .
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