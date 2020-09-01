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أخبار العالم

استمرار البلطجة.. تركيا تمدد عمل سفنها في شرق المتوسط حتى 12 سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
السفن التركية
السفن التركية
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قسم الخارجي
أعلنت تركيا، أمس، تمديد عمل سفينة التنقيب عن النفط، أوروتش ريس، والتي تجري عملياتها شرق المتوسط، حتى 12 سبتمبر الجاري، ما يؤجج الصراع في المنطقة. 

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تحذيرية إلى جيرانه، اليونان وقبرص، بمواصلة أنقرة عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن بلاده مصممة على مواصلة أعمال التنقيب في البحار إلى آخر مدى.

وفي استفزاز واضح، أضاف أردوغان: "نأمل أن نسمع أخبارًا طيبة من البحر المتوسط قريبًا مثل أخبار البحر الأسود".

وزعم أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يحبس تركيا في نطاق شواطئ أنطاليا.
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