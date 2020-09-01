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فن

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.


وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.
 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة، يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.


وسبق أن أمرت النيابة العامة بحبس متهم يدعى «أمير زايد» 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي".
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