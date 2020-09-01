البورصة تربح 45.4 مليار جنيه في أغسطس.. وارتفاع جماعي لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي مكاسب بلغت نحو 4ر45 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر630 مليار جنيه، مقابل 5ر585 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بارتفاع 8ر7%.





وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 23ر7% ليسجل مستوى 99ر11365 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 38ر20% ليبلغ مستوى 57ر1848 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 46ر17% ليبلغ مستوى 15ر2763 نقطة.





وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 9ر37 مليار جنيه من خلال تداول 373ر10 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 40 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 318ر8 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 85ر73% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 15ر26% خلال الشهر.





وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر82% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر11%، والعرب على 9ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوَّه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر819 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر181 مليون جنيه.





جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 5ر72% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 7ر20، وسجل العرب 7ر6%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 394ر11 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 766ر1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.