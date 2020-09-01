أسامة نبيه: نجلي يلعب في الزمالك دون ضغوط.. وفخور بنجاحي مع منتخب مصر

قال أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق إن نجله يوسف لا يشعر بالضغوط خلال تواجده في الزمالك.





وأضاف أسامة نبيه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة " النهار"،: "يوسف نجلي بدأ من إنبي ثم انتقل إلى الزمالك ولا يشعر بالضغط فالأمور تسير في الزمالك بالشكل الأمثل والكل يلعب بمجهوده وبما يقدمه في الملعب فقط".





وتابع أسامة نبيه: "أوجه نصائح خاصة لنجلي من واقع خوفي وحبي له وأتمنى أن يصبح أفضل".





وعن محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق قال:"كان حالة رائعة وأسطورة بالفعل في التدريب".





واختم حديثه قائلا:"أفتخر بكوني أحد من شاركوا في نجاحات المنتخب المصري بشكل كبير، ولا يمكن لأحد أن يمحي التاريخ".