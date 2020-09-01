AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 69 ألفًا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة، كما يصل إجمالي الإصابات في الهند منذ بداية الأزمة إلى 3 ملايين و691 ألف حالة.


وأفادت البيانات الرسمية بأن مليوني و839 ألف شخص قد تعافوا من فيروس "كورونا" بشكل تام في أنحاء البلاد.


ويشمل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 785 ألفا و966 حالة نشطة، وبهذا، تصبح الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
Advertisements

ترشيحاتنا

برفقة يسرا.. عبير صبري تشعل إنستجرام بوصلة رقص

ميدو: أنا زملكاوي غصبا عن أي حد.. والتاريخ لا يُمحى

منها نزيف الأنف واللثة.. أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

بحبة البركة.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين​ أفضل من المطاعم

على أنغام "العو".. بوسي تشعل السوشيال ميديا برفقة يسرا

ميدو: فيفا أوقف غرامة كهربا والقضية لم تُغلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها