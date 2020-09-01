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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر خاصة، الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر، إلى ظهور كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري بمناطق كفر غطاطي بالاتجاهين من وصلة المريوطية وحتى مخرج طريق الإسكندرية الصحراوي.

كما تظهر كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة والمنيب في القادم من وصلة المريوطية بإتجاه المعادي، مع ظهور تكدسات مرورية أعلى الطريق بمناطق دار السلام حتى طريق الأوتوستراد.

كذلك تظهر كثافات مرورية أعلى الطريق بمخارج طريق الإسكندرية الزراعي بالإتجاهين القادم من المرج والقادم من باسوس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد بإتجاه ميدان لبنان.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة بالإتجاهين، مع استقرار الحركة على الطريق الدائري الأقليمي.

كما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي.

كذلك تستقر الحركة المرورية على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.
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