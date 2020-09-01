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كانت مفاجأة.. ماهر مقلد: ترشيح مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية غير متوقع

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
الكاتب الصحفي ماهر
الكاتب الصحفي ماهر مقلد
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ماهر مقلد، المتخصص في الشأن اللبناني، إن تصعيد اسم الدكتور مصطفى أديب، السفير السابق لـ لبنان في ألمانيا، لمنصب رئيس الوزراء، كان "مفاجأة" غير متوقعة، فكان من المتوقع أن يتولى المنصب سعد الحريري من جديد، ولكنه كان متحفظا للعودة من جديد.

وأضاف الكاتب الصحفي ماهر مقلد، خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن السفير مصطفى أديب ظل منذ عام 2013 سفير لـ لبنان في ألمانيا، وصعوده لهذا المنصب مفاجأة للبنانيين نظرا لأنه بعيدا عن الشأن الداخلي اللبناني منذ فترة طويلة.

وأشار ماهر مقلد، إلى أن الحياة في الداخل اللبناني، كانت تتطلب شخصا وثيقا، موضحا أن التباين في الموقف اللبناني واسع، بين التأييد والرفض، مؤكدا أن الحكم على نجاح الترشيح أم لا سابق لأوانه.

وأوضح "مقلد"، أن هناك مؤشرات عديدة ينتظرها الداخل اللبناني والمجتمع الدولي، أهمها سرعة اختيار ممثلي الحقائب الوزارية، وفقا للمعايير الدولية.

وتابع: لبنان يمر بظروف صعبة حاليا، والجميع يتمنلى لها النهوض من جديد، من خلال حكومتها الجديدة.
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