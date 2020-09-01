لبحث إعلان وقف إطلاق النار.. وزير الخارجية الإيطالي في زيارة مهمة إلى ليبيا

يقوم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، بزيارة مهمة إلى طرابلس لبحث إعلان وقف إطلاق النار.





ووفقا لوسائل إعلام ليبية، سيلتقي وزير الخارجية الإيطالي عدد من المسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط.





كما سيلتقي دي مايو برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق؛ بحسب "قناة 218" الليبية.





وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.





كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".





وحظي الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب عربي ودولي، يوم الجمعة، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.



