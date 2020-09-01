خطوة استفزازية.. شارلي إيبدو الفرنسية تعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول

أعلنت صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، عشية بدء محاكمة المتهمين بالاعتداء على مقرها عام 2015.





ونشرت الصحيفة الهزلية، اليوم الثلاثاء، رسوم الكاريكاتور المسيئة للرسول الكريم، مكررة بذلك خطوتها الاستفزازيه التي أشعلت العالم عام 2015 ضدها، وأثارت غضب الكثيرين.





وكتب مدير الصحيفة لوران "ريس" سوريسو "لن نستسلم أبدا"، في خطوة استفزازية جديدة قبل ساعات من محاكمة شركاء المتهمين بالاعتداء على مقرها في 2015.





ومنذ عام 2006، وأصبحت شارلي إيبدو محطا لتهديدات متكررة، بعد أن نشرت 12 رسما مسيئا للرسول محمد، بعد صحيفة يلاندس بوستن الدنماركية.



