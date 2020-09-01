مفيش مشاكل.. التعليم العالى: تنسيق الثانوية العامة إلكترونى ويسير بشكل جيد

وتابع أنه مع وزارة البحث العلمى تم التنسيق بعمل مساحات من الأرض فى حدود 1000 فدان لكل جامعة مصرية للبحث العلمى المتعلق بإستراتيجية زيادة إنتاجية الفدان من خلال العمل البحثى فى الجامعة.





وأكد أنه سيتم تخصيص من 5 إلى 10 أفدنة لكل خريج بنظام حق الإنتفاع، من أجل تحقيق الإنتاج.