مفيش مشاكل.. التعليم العالى: تنسيق الثانوية العامة إلكترونى ويسير بشكل جيد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الثانوية العامة يسير بدون وجود أى مشاكل، حيث أن المرحلة الأولى من التنسيق مرت بشكل جيد، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتقدم 254 ألف طالب لتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثانية للتنسيق.
وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن التنسيق بشكل عام يتم من خلال الموقع الإلكترونى، موضحا أنه لا يوجد تنسيق ورقى.
وتابع أنه مع وزارة البحث العلمى تم التنسيق بعمل مساحات من الأرض فى حدود 1000 فدان لكل جامعة مصرية للبحث العلمى المتعلق بإستراتيجية زيادة إنتاجية الفدان من خلال العمل البحثى فى الجامعة.
وأكد أنه سيتم تخصيص من 5 إلى 10 أفدنة لكل خريج بنظام حق الإنتفاع، من أجل تحقيق الإنتاج.