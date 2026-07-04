مجمع البحوث الإسلامية ينعى والدة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق

تقدم مجمع البحوث الإسلامية،و الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته الكريمة.

ويدعو مجمع البحوث الإسلامية المولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى.

وزير الأوقاف ينعي

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - ببالغ الحزن والأسى، والدة كلٍّ من الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق - والأستاذ الدكتور حمدي الهدهد - عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

شيخ الأزهر ينعي

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة والدته الكريمة.

ودعا شيخ الأزهر، في بيان، المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق

كما تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة والدته الكريمة.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد والدتنا الكريمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمته من صالح العمل، وما أثمرته من تربيةٍ كريمةٍ أفرزت لنا عالمًا جليلًا مازال يفني عمره في خدمة الأزهر الشريف ونشر العلم، في ميزان حسناتها، وأن يُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة والدته الكريمة، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.