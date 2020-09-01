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توك شو

هشام النجار: الجماعات الإرهابية اعتمدت خطة الإنهاك والإرشاد منذ سقوطها في يونيو 2013

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال هشام النجار، الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إن الجماعات الإرهابية وضعت خطة للتعامل مع الواقع المصري بعد إسقاط الجماعة في يونيو 2013، موضحا أنها متكاملة تحت عنوان الإنهاك والإرشاد، التي يعملوا علي القتل والتخريب والعنف، مع استهداف المرافق والخدمات العامة.

وأوضح هشام النجار، أن لدى هذه الجماعات منهج فقهي يعرف بفكر المقاومة الشعبية ضد الانقلاب، موضحا أنه المنهج التحولي للإخوان للعنف، ويتضمن كل عمليات العنف والإرهاب، في كل محافظات مصر، وأيضا في سيناء، محافظات الدلتا والوادي، مشيدا بوجود شق آخر وهو الإفشال، الذي يتضمن إفشال المسار الحالي، وهو ما بعد 2013، مسار الدولة المصرية والوطنية.

وتابع الباحث لشئون الجامعات الإرهابية، أن الإخوان يتربصون يتوجسون من كل إنجاز يتحقق في هذة الفترة، نظرا لأنه يعتبر فشل لهذه الجماعات، فشلهم ايضا في ترويج الشعارات في من يستحق الحكم والانفراد بالمشهد السياسي.

وأشار"النجار"، إلي أن الدولة المصرية من قيادة وشعبا وكل مؤسسات الدولة تعمل على تصدي جميع التحديات الخارجية الإقليمية والدولية، في هذه المرحلة الحرجة،   التي كانت في مستوي عالمي، منوها أنها قوة إقليمية، كبرى و توسعية، تحمل أهداف ومخططات توسعية مدروسة، متابعا أنها بإنفاق باذخ من دول غنية، حينها تصدت الدولة المصرية لهذة المخططات الإرهابية  من جهة، ومن جهة أخري قامت الدولة ببناء وإنجاز وتقدم.

وأكد" النجار"، أن الجماعات الإرهابية يلجئون إلي خطط عندما يفلسون، عندما يحتاجون الترويج لأنفسهم، وهي متبعة حتى عند داعش، وغيرها من هذة الجماعات، مشيرا إلي أنهم يحاولون على إثارة النعرة الطائفية، إثارة الإنقسام المجتمعي، الكراهية الدينية والطائفية.

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