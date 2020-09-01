بدء العمل بتطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه بـ الأقصر

أعلن المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم /الثلاثاء/ بدء العمل بتطبيق (قراءتي) لقراءة عداد المياه مما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهريًا من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجي.





وأوضح كمال -في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم إطلاق التطبيق لجميع شركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، تسهيلًا على المواطنين وضمانا لعدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة.





وأكد أن استخدام تطبيق قرائتي يعتمد على السهولة والسرية للبيانات عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء الجمهورية باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والآمنة، وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، كما أنه يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن أخر قراءة قام العميل بإدخالها .

ودعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيس بوك) https://facebook.com/HCWWeg، لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم الأول حتى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي).





وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية .





وأوضحت، أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525





وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبي للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين .