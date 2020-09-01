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أخبار العالم

قبل انتهاء الثانية.. قصر الإليزية يعلن موعد زيارة ماكرون الثالثة إلى بيروت

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:59 م
الإليزية يعلن عن
الإليزية يعلن عن زيارة ثالثة لـ ماكرون إلى بيروت
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دعاء أبوهشيمة
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،  سيزور لبنان للمرة الثالثة في ديسمبر المقبل؛ حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ويجري الرئيس الفرنسي، حاليا، زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أقل من شهر، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الجاري.

واستهل ماكرون زيارته إلى لبنان أمس، بالتوجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية.

وبدأ ماركون  يومه في لبنان، بغرس شجرة أرز في محمية أرز جاج احتفالًا بمئوية لبنان الكبير، وزار حاملة المروحيات "لو تونير" الراسية في مرفأ بيروت.

وتفقد الرئيس الفرنسى المنطقة المدمرة في مرفأ بيروت، قبل أن يتجه إلى قصر بعبدا للمشاركة في الاحتفال الرسمي لمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير بحضور الرئيس اللبناني، ميشال عون.

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال زيارته، أنه سيضغط لتشكيل حكومة لبنانية ولبدء الإصلاحات؛ محذرا من أن أموال باريس 2018 لن تدفع للبنان إذا لم تنفذ الإصلاحات.

وحذر ماكرون من أنه لن يتساهل مع الطبقة السياسية في لبنان ، مضيفا: "لا يمكنني القول أنه يجب تغيير الطبقة السياسية بأسرها"
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