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رياضة

أغلى من كأس العالم.. تعرف على مواصفات كأس دوري محمد بن سلمان بعد فوز الهلال باللقب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حسم نادي الهلال بطولة الدوري السعودي "دوري كأس محمد بن سلمان"، لموسم 2019-2020، يوم السبت الماضي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

الهلال حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من نهاية المسابقة متفوقًا على أقرب ملاحقيه الهلال المتوج بنسخة الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مواصفات كأس دوري محمد بن سلمان والذي سيتوج به الهلال، حيث أشارت أنه أغلى بطولة في العالم من حيث القيمة المالية.

وأشارت الصحيفة أن الكأس أغلى من كأس العالم، يبلغ طوله 90 سم، مقابل 37 سم لكأس العالم، ووزنه 14 كيلوجراما، مقابل ثمانية كيلوجرامات لكأس العالم.

جدير بالذكر أن كأس دوري محمد بن سلمان تم صنعه في إيطاليا كما ذكرت صحيفة الرياضية.
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