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محافظات

محافظ أسوان: مخطط عمراني للتوازن فى الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالى السباعية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:32 م
اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإعداد مخطط عمرانى متكامل يحقق التوازن المطلوب في أداء الخدمات الصحية والإجتماعية ليتضمن مبنى مستشفى السباعية غرب. 


قال أشرف عطية بأن ذلك يأتى من أجل توفير الخدمات الجماهيرية بجودة عالية لأهالى مدينة السباعية حيث وجه المحافظ أيضًا بإعداد مخطط للموقع المقترح لإنشاء وحدة اجتماعية نموذجية جديدة على مسافة 100 متر تقريبًا من المستشفى التى تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى و 112 وحدة صحية على مستوى المحافظة مما يساهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى للمواطن الأسوانى.

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جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقد برئاسة محافظ أسوان وحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وأيضا العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى رئيس مدينة السباعية ومديرى الصحة والتضامن الإجتماعى. 


وكلف اللواء أشرف عطية بإيفاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط  لمعاينة مبنى الوحدة الاجتماعية القائم بجوار المستشفى للتأكد من صلاحيته الفنية وسلامته الهندسية على أن يتم بالتوازى ذلك مع إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بديلة من المحافظة لإنشاء وحدة تضامن أجتماعى متكاملة الخدمات تضم حضانة للأطفال ومشغل للسيدات، علاوة على الخدمات الإجتماعية الأخرى التى تقدم لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.


وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لضخ الخدمات المتنوعة بجميع مدن وقرى أسوان لتلبية المطالب والأحتياجات الجماهيرية .

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