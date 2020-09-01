إينا: الضغط الأمريكي على إثيوبيا بشأن سد النهضة لن ينجح

زعمت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الضغط الأمريكي الخشن على إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة لن ينجح، وقالت إنه سيؤجج المغتربين الإثيوبيين ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





ونقلت الوكالة عن السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا والمحلل السياسي، ديفيد شين، قوله: "القضية الوحيدة التي اتحد فيها الإثيوبيون بالداخل والخارج هي سد النهضة" وأضاف: " لن تفلح الضغوط السياسية القاسية مع إثيوبيا خاصة عندما يتعلق بسد النهضة"، وتابع: "لن تفشل فقط في الحصول على النتيجة المرجوة لواشنطن ، بل ستضمن على الأرجح احتشاد المغتربين الإثيوبيين في الولايات المتحدة ضد ترامب".





وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قد ذكرت، الاسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وافق على خطة لقطع المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا.





وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد حاولت أن تكون وسيطا في الخلاف بين البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.





وأشارت المجلة إلى أن وقف المساعدات قد يؤثر الى ما يصل 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا.





ولفتت إلى أن الدعم الأمريكي الذي سيتوقف سيشمل مساعدات أمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية.



