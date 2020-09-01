قيمة الفن .. رشا مهدي تعلق على تكريم الرئيس الفرنسي لـ فيروز |شاهد

نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للفنانة اللبنانية القديرة فيروز دعما للشعب اللبناني بعد إنفجار بيروت.





وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏‏ياللي بتسأل عن قيمة الفن .. رئيس دولة عظمى في حضرة فيروز ! اسم الرئيس مش مهم .. كان في رئيس قبله وهيكون في بعده ..بس فيروز الأغنية العربية واحده لا قبلها ولا بعدها".





كان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".





والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".









ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.



