تنسيق إلكتروني .. التعليم العالي: تحويل أي شكوى سمسرة للقبول في الجامعات الخاصة للنيابة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن عدد الطلاب المسجلين والمقبولين في الجامعات الخاصة يمثل 6 % من إجمالي الناجحين في الثانوية العامة .





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عندما يصل إلينا أي شكوى بالسمسرة للقبول في الجامعات الخاصة يتم تحويله إلى النيابة على الفور ".





وتابع حسام عبد الغفار :" لأول مرة يتم تطبيق نظام التنسيق الالكتروني على الجامعات الخاصة ".





وأكمل حسام عبد الغفار :" يتم ارسال كافة بيانات المتقدمين للجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ويتم التنسيق واختيار الطلاب على أساس المجموع ".





ولفت حسام عبد الغفار :" نعمل على التخلص من آفات استغلال بعض ضعاف النفوس لرغبة أولياء الامور والطلاب للقبول في الجامعات الخاصة ".