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تنسيق إلكتروني .. التعليم العالي: تحويل أي شكوى سمسرة للقبول في الجامعات الخاصة للنيابة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:44 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد  الطلاب المسجلين  والمقبولين في الجامعات الخاصة يمثل 6 % من إجمالي الناجحين في الثانوية العامة .

وأضاف  حسام عبد الغفار   في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"    عندما يصل إلينا أي شكوى بالسمسرة للقبول في الجامعات الخاصة يتم تحويله إلى النيابة على الفور ".

 وتابع حسام عبد الغفار :"  لأول مرة يتم تطبيق نظام التنسيق الالكتروني على  الجامعات الخاصة ".

 وأكمل حسام عبد الغفار :"   يتم ارسال كافة بيانات المتقدمين للجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ويتم التنسيق واختيار الطلاب على أساس المجموع ".

 ولفت حسام عبد الغفار :"   نعمل على التخلص من آفات استغلال بعض ضعاف النفوس لرغبة أولياء الامور والطلاب للقبول في الجامعات الخاصة ".
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