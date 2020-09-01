تعليم هجين.. التعليم العالي: الوزارة تسعى للحفاظ على حق الطالب في الصحة والتعليم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الوزارة اعلنت عن بدء العام الدراسي في 17 أكتوبر المقبل اعتمادا على التعليم الهجين الذي يدمج بين الحضور الشخصي لمقر الجامعة والتعليم من خلال المنصات الإلكترونية.





وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن هناك دليل إرشادي لكل الجامعات للسير على أساسه ووزير التعليم العالي يتابع الأمر .





وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الوزارة تتحرك وفق منظور واضح وهو حق الطلاب والعاملين في الجامعات في الصحة والحفاظ على صحتهم وحق الطلاب في التعليم ".



