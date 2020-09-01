AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قضية الاغتصاب الجماعي التي وقعت في إيلات وتسببت في ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية داخل إسرائيل، بسبب تورط نحو 16 شابا وفتى في عملية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

وذكر الموقع أن المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب الفتاة "16 عاما" في إيلات، تظاهر بأنه رجل إسعاف، وحملها إلى غرفته. وأوضحت التحقيقات أن الفتاة ذهبت إلى أحد الفنادق في إيلات لزيارة مجموعة من أصدقاءها، وفي مرحلة معينة، حاول المتهم الرئيسي وهو من سكان الخضرة (27 عاما) مواقعة الفتاة في حمام السباحة، لكنها أخبرته بأنه كبير السن بالنسبة لها.

بعد ذلك بعدة ساعات، شعرت الفتا بأنها ليست على ما يرام نتيجة شرابها كمية من الكحول، فجاءها الشاب نفسه واقترح عليها مساعدتها، مدعيا أنه مسعف، وحملها إلى الغرفة رقم 216 بالفندق، حيث حدثت واقعة الاغتصاب.
 
تظهر تسجيلات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها الشرطة الإسرائيلية نحو 16 شابا وفتى يسيرون باتجاه الغرفة، ويقومون بدعوة بعضهم البعض إليها، بينما لم تدرك الفتاة ما حدث إلا في اليوم التالي، عندما تلقت إفادات من بعض المتهمين، وأدركت ماذا حدث في غرفة الفندق، فقررت بعدها التقدم بشكوى.

وعلقت محامية الفتاة على الواقعة بالقول إن موكلتها لم تلتزم الصمت، بل هي من أخبرتها بالتزام الصمت لحين وصولها إليها، وأشارت إلى أن موكلتها سيدة بريئة ولا تشكل خطورة، كما أنها تعاني من الخوف الشديد نتيجة تعرضها للاغتصاب عندما كان عمرها 14 عاما.

وذكر موقع والا أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى جميع المشاركين في جريمة الاغتصاب عندما لاحظت أن هناك تجمهرا أمام غرفة 216 بفندق البحر الأحمر في إيلات، وبعدها بدأت تتفكك خيوط القضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنوات الصمت والآلام.. كيف فضحت السوشيال ميديا جرائم التحرش المسكوت عنها؟.. ( ملف خاص)

بين الاغتصاب وإثبات النسب.. حكايات مأساوية لـ أشخاص بلا هوية.. فيديو

فتاة صغيرة تهز الرأي العام الهندي بعد اغتصابها وقتلها داخل حقل قصب

بالإعدام .. جنايات نجع حمادى تسدل الستار على أول قضية اغتصاب فى قنا

استدرجها لشقة مجاورة.. ضبط شاب اغتصب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا

ترشيحاتنا

السويد تثير الجدل.. وتمنع ارتداء الكمامة في مواجهة كورونا.. شاهد

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

بعد حبس ابنة نهى العمروسى .. قصص أبناء الفنانين خلف القضبان

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور

بعد تعاقدها مع النقل ..الشركة الفرنسية: سنقدم افضل خدمات لركاب المترو

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد